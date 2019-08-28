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  3. Buse Varol ve Alişan Çifti müjdeli haberi verdi! Burak'a kardeş mi geliyor?

Buse Varol ve Alişan Çifti müjdeli haberi verdi! Burak'a kardeş mi geliyor?

Buse Varol ve Alişan Çifti müjdeli haberi verdi! Burak'a kardeş mi geliyor"

Buse Varol Alişan Çifti geçen akşam Arnavutköy’de yemek çıkışı görüntülendi. 2. bebek müjdesi veren çift: “Önümüzdeki sene Burak’a kardeş yapmak istiyoruz” dedi.

Alişan ve Buse Varol çifti, dün akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü çiftin mutlulukları dikkatlerden kaçmadı. Oğulları Burak’ın büyümeye başladığını dile getiren çift, “Her anımızı onunla geçiriyoruz. Anne ve babalığı doyasıya yaşamak istiyoruz” dedi.
2. bebek müjdesini de veren ünlü çift, “Önümüzdeki sene Burak’a kardeş yapmak istiyoruz. Bütün mal varlığımız çocuklarımızın” dediler.

 

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