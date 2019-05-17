Buse Varol, sahnelere ısındı

Şarkıcı Alişan’la evlendikten sonra magazin gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak’ı kucağına alan Buse Varol’un şarkıcı olacağı iddiası güçlendi. 2012 Miss Turkey birincisi Buse Varol, oyunculuğun yanında şimdi de sahnelerin tozunu attırmaya başladı. ‘Arka Sokaklar’, ve ‘Payitaht Abdülhamit’ gibi başarılı yapımlarda yer aldıktan sonra türkücü Alişan’la evlenip anne olan Buse Varol önceki akşam eşiyle katıldığı iftar daveti sonrası, gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkarak arkadaşlarına müzik ziyafeti sundu.

Buse Varol, “İlle de roman olsun” adlı şarkıyı seslendirirken, Alişan da arkasında saz çaldı. Sosyal medya da kısa sürede yayılan videoyu görenler 'Müzik albümü yakında gelir' şeklinde yorum yaptı. Buse söyledi, Alişan da arkada saz çaldı.