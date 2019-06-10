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10 Haziran 2019 Pazartesi 09:06 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:06

Buse Varol paylaştı! Buzlar tamamen eridi..

Buse Varol paylaştı! Buzlar tamamen eridi..

Yılladır küs olan Alişan ve Demet Akalın arasındaki buzlar tamamen eridi. Alişan, Demet Akalın, Buse Varol ve Okan Kurt dün akşam birlikte akşam yemeği yedi.

Buse Varol dün sosyal medya hesaplarından yemek sırasında çekilmiş videolarını yayınlandı. Buse Varol daha sonra Demet Akalın kızı Hira Kurt ve bebekleri Burak'ın fotoğrafını paylaştı. 




DEMET AKALIN VE ALİŞAN NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Seda Sayan'ın programına katılan Demet Akalın, eski arkadaşı Alişan ile neden küstüğünü bu sözlerle anlatmıştı...

"Ona sekiz sene arkasında durup kardeşlik yaptığım için pişmanım. Onunla hesabımız bitmedi. Yüzüne tüküreceğim. Asla barışmam. Sekiz sene hiç kavga etmedik. Konuşamaz masumu oynamasın. Ben ona fazla sahip çıktım. Askerden geldiğinde onu mezardan ben çıkardım. Yapılan çok çirkin. Ona o kadar mesaj yazdım, yazdım, yazdım ' hayatından çıkıyorum' dedim. 'Peki' dedi.

Kocam son zamanlarda Alişan ile görüşmemi istemedi. Evimdeki misafirimi kovmak istedi. Niye yaptı bilmiyorum. Twitter'a  "beyinsizlere inanan beyinsizler" diye yazdı. Beyinsiz yazmakla Demet’e  'beyinsiz' diyebiliyorum demek istedi. Sabaha kadar bekledim o mesajı silmedi.

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