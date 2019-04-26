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Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı

Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı

Buse Varol oğlunun adını bileğinde taşıyor Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Buse Varol, oğlu Burak'ın adını bileğine dövme yaptırdı.

6 Mayıs 2018'de ünlü şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol geçtiğimiz şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Varol oğlu Burak'ın ismini koluna dövme olarak kazıttı. 

Varol geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'la ilgili "Pimpirikli bir anne değilim, bebeğimi rahat ve özgür büyütmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.  Alişan ve Buse Varol sosyal medya hesaplarından sık sık Burak ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

 

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