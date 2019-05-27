Buse Varol kaç çocuk istediğini açıkladı! 'Alişan'ı ikna edemiyorum'

Geçtiğimiz şubat ayında oğulları Burak’ı kucaklarına alan Alişan ve Varol çifti, zor zamanlar geçirdiklerini söyledi. Burak’a kardeş istediğini belirten Varol, “4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun istiyorum” diyerek eşine serzenişte bulundu.

Kalitesiz zaman geçirdik

Burak’ın dünyaya gelmesinin ardından yaşadıkları zorluklardan da bahseden Varol, “Uykusuzluk ve kalitesiz zaman geçirdik. Kendi çocuğun ama artık bir yerden sonra tükeniyorsun. Sonra dadı tuttuk. Bir ayın sonunda dadı yardımı almaya karar verdik. Sonra uyku düzenimiz oldu tabii” diyerek yaşadıkları süreci anlattı.