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  3. Buse Varol imaj değiştirdi!

Buse Varol imaj değiştirdi!

Buse Varol imaj değiştirdi!

Sık sık saç rengini değiştiren Buse Varol dün yine imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu saçını boyattıktan sonra takipçilerinin de fikrini aldı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol gün içerisinde sık sık Instagram'dan paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncu Buse Varol dün saçını boyattı. Eski imajına geri dönen Varol 'Açık renk mi, koyu renk mi' anketi başlattı.

Buse Varol'un takipçilerinin yüzde 85'i ünlü oyuncunun yeni imajını beğendi. Yüzde 15'i ise beğenmediğini belirtti. İşte Buse Varol'un yeni imajı...


 

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