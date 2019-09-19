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  3. Buse Varol hırsını alamadı: Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz

Buse Varol hırsını alamadı: Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz

Buse Varol hırsını alamadı: Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere isyan etmişti. Varol, bir açıklamada daha bulundu.

Buse Varol, dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşıma olumsuz yorumlar gelince takipçilerine sitem etmişti. Varol, kendisini eleştirenler için "Beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın." demişti.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Bu sözlerinin ardından Instastory'den bir açıklamada daha bulunan Buse Varol, "Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz" sözlerini paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı 'hırsını alamadı' dedirtti.

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