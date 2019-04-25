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  3. Buse Varol eşini eleştiren Ayşe Özyılmazer'e ateş püskürdü!

Buse Varol eşini eleştiren Ayşe Özyılmazer'e ateş püskürdü!

Buse Varol eşini eleştiren Ayşe Özyılmazer'e ateş püskürdü!

Ünlü oyuncu Buse Varol eşi Alişan hakkında yorum yapan Ayşe Özyılmazer'e büyük tepki gösterdi. Buse Varol, gazeteci Ayşe Özyılmazer'e "Sen önce hasta bir kadına yaptığın mağduriyeti sorgula” dedi.

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Ünlü türkücü Alişan geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 450 hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesi ve tema parkın açılışına katılmıştı. Açılış sırasında yavru ayılarla fotoğraf çektiren Alişan'ın verdiği pozlar sosyal medyada oldukça eleştiri konusu haline geldi.

Buse Varol, Alişan hakkında yorum yapan gazeteci Ayşe Özyılmazer'e "Sen de olmayan vicdan benim kocamda var...Sen önce hasta bir kadına yaptığın mağduriyeti sorgula” dedi.


AYŞE ÖZYILMAZER NE SÖYLEMİŞTİ?

Özyılmazel Alişan’ın yavru ayıyla verdiği pozları eleştirmiş “Reklamın iyisi kötüsü oluyor! Biraz farkındalık herkes için elzem. Günün sonunda ayağına terlik getirilmesini isteyeceğine biraz bilgi ve duyarlılık ihtiyaci içinde olmak lazım öyle değil mi?” demişti.

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