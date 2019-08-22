Buse Varol eşi Alişan'ı çıldırttı!

Buse Varol'un kulağına müzik verildiği bölümde Alişan'ın söylediklerini ağzını okuyarak bilmesi istendi. Buse Varol'un verdiği cevaplar Alişan'ı çıldırttı, izleyenleri ise gülme krizine soktu.

Buse Varol bu videonun altına 'Ailecek Şanslıyız ama bu yarışmada yalan olduk. çok keyifliydi şaka bir yana hayattaki en büyük şansim sensin Burak'tan sonra' yazdı. Alişan da bu romantik paylaşıma sen de benim yazarak cevap verdi.



