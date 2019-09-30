Buse Varol eşi Alişan'a aşkını haykırdı!

Geçen yıl mayıs ayında dünyaevine giren Buse Varol ve Alişan, şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Her yaptıkları hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran çiften Buse Varol, son olarak Instagram'dan yaptığı aşk paylaşımıyla gündeme geldi.

'ÇOK AŞIĞIM'

Varol, eşi Alişan'a olan sevgisini sosyal medyadan haykırdı. Birlikte çekildikleri fotoğrafı Instastory'de paylaşan Varol, "Çok aşığım" notunu düştü. Aynı kareyi Alişan da sayfasına ekledi. Çiftin aşk paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazandı.