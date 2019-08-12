Buse Varol eridi! Son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı!

Buse Varol sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Gün içerisinde en doğal halleri ile fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu son fotoğrafı ile hayranlarını mestetti. Buse Varol'un takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Varol'a takipçileri "Çok zayıflamışsın abla, Göbek sıfırlanmış harika" yorumlarını yaptılar.

Buse Varol'un yeni sezon için dizi tekliflerini değerlendirdiği, kış sezonu ile ekranlarda olabileceği öğrenildi.



