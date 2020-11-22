Buse Varol 'Eliz' notuyla paylaştı beğeni yağdı

Ünlü türkücü Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. 7 aylık hamile olan Buse Varol son yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İkinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift Alişan ile Buse Varol'un Burak adında bir oğulları var. Buse Varol ile Alişan çiftinin yakında doğacak bebekleri ise kız olacak.

Varol, ayna karşısında çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Karnı burnunda pozunu paylaşan Buse Varol, gönderisine "Eliz" notunu düştü.

Varol'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.