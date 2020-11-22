22 Kasım 2020 Pazar 16:12 | Son Güncelleme:
Buse Varol 'Eliz' notuyla paylaştı beğeni yağdı
2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Varol, ayna karşısında çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü türkücü Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. 7 aylık hamile olan Buse Varol son yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İkinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift Alişan ile Buse Varol'un Burak adında bir oğulları var. Buse Varol ile Alişan çiftinin yakında doğacak bebekleri ise kız olacak.
Varol, ayna karşısında çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Karnı burnunda pozunu paylaşan Buse Varol, gönderisine "Eliz" notunu düştü.
Varol'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.