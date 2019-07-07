Buse Varol Tektaş ve Alişan çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sevilen çiftin hayranları ikilinin sosyal medya hesaplarını da yakından takip ediyorlar. Şarkıcı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol Tektaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. AVM’de kısa bir alışveriş yapan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi cevaplar verdi. Doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Buse Varol, doğum sonrası nasıl zayıfladığını açıkladı.

BUSE VAROL VE ALİŞAN TATİL HAZIRLIĞINDA

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de kısa bir alışveriş yapan oyuncu, kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi cevaplar verdi. Tektaş, “Çeşme’ye tatile gidiyoruz. Bir hafta kalıp döneceğiz, Burak, uyuyorken almam gereken şeyler vardı onları almaya geldim” dedi.

DÖRT AYDA 20 KİLO!

Doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Buse Varol, doğum sonrası sıkı bir diyet programı ve sporla dört ayda, yirmi bir kilo verdiğini açıkladı.