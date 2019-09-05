Buse Varol çaldı, Alişan söyledi

Mayıs 2018'de nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen çift, yine dikkatleri çekmeyi başardı.

BUSE DARBUKA ÇALDI

Alişan, geçen yıl bir provadan çekilen anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi Buse Varol'un darbuka çaldığı görülen video, takipçilerinin beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı videoyu, "Geçtiğimiz yıl, bir konser öncesi provamız ve darbukada Buse Varol" notuyla paylaştı. Paylaşıma yüzlerce yorum geldi.