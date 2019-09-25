Buse Varol Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı ile fotoğrafını paylaştı! Büyük değişim...

Türk televizyonlarının efsane dizisi Arka Sokaklar'da beş sene önce rol alan iki oyuncudaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı. Buse Varol'un bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



İŞTE 5 SENE ÖNCE ÇEKİLMİŞ O FOTOĞRAF...







MÜGE BOZ: HAMİLELİĞİ BU KADAR SEVECEĞİMİ TAHMİN EDEMEZDİM!







Basketbolcu Caner Erdeniz, 6.5 aylık hamile eşi Müge Boz ile olan sempatik fotoğrafını “Aşk” notuyla paylaştı.

İşte Müge Boz'un o paylaşımı:

Hamilelik sürecini bu kadar seveceğimi asla tahmin etmezdim. ben ki hayatım boyunca dümdüz karnı olan Müge, şuanki halime bayılıyorum. Herkes nedense bu sürecin zorluğundan bahsediyor hep. Halbuki keyfini çıkarmaya çalışınca, olumsuzluklara pozitif yönden yaklaşınca her şey o kadar güzel ki...

Bebeğimizle şimdiden konuşuyoruz... Güzel sözler, olumlu düşünceler söylüyoruz. Gelişimini tamamladığı ve doğru zaman geldiği zaman çok çok daha tatlı olacak her şey. Bütün bu süreci en güzel şekilde yaşadığımız için LAV YU canererdeniz