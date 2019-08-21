Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7363
  • 6,3674
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Buse Varol 7 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı

Buse Varol 7 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı

Buse Varol 7 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı

Sosyal medyanın en aktif isimleri arasından yer alan Buse Varol dün Instagram hesabından 7 yıl önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu bu fotoğrafı ile takipçilerini şaşırttı.

Buse Varol dün geçmişti çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun yıllar geçmesine rağmen hiç değişmemesi gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu daha sonra annesinin fotoğrafını da paylaştı. Bu fotoğrafa 'Güzelliğin kaynağı belli oldu' yorumları geldi. 

6 aylık oğlu bulunan Buse Varol'un yeni sezonda bir projede rol alıp almayacağı da sevenleri tarafından merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun bu sene oğlu ile ilgileneceği gelecek sezon teklifleri değerlendireceği öğrenildi. 

Ünlü oyuncunun eşi Alişan'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak yarışma programının çekimlerine başladı.

İŞTE BUSE VAROL'UN 7 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Anad

Nurhan Atasoy: “Yolum, Beni Osmanlı’nın Derinliklerine Götürdü”

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Milli Piyade Tüfeği'nde büyük başarı! 40 bini geçti