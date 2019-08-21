Buse Varol 7 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! Ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı

Buse Varol dün geçmişti çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun yıllar geçmesine rağmen hiç değişmemesi gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu daha sonra annesinin fotoğrafını da paylaştı. Bu fotoğrafa 'Güzelliğin kaynağı belli oldu' yorumları geldi.

6 aylık oğlu bulunan Buse Varol'un yeni sezonda bir projede rol alıp almayacağı da sevenleri tarafından merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun bu sene oğlu ile ilgileneceği gelecek sezon teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun eşi Alişan'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak yarışma programının çekimlerine başladı.



İŞTE BUSE VAROL'UN 7 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI



