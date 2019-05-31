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31 Mayıs 2019 Cuma 12:53 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:53

Buse Terim'in çocuklarına bakan yardımcı sayısı şok etti!

Buse Terim'in çocuklarına bakan yardımcı sayısı şok etti!

Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı ve geçen cumartesi düzenlenen büyük kutlamada ailesiyle basının karşısına çıktı.Fatih Terim’in minik torunları şirinlikleriyle sempati topladı. Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim’in sevimli kızları Nil ve Naz için hiçbir masraftan kaçınmadığı gibi 6 yardımcı birden çalıştırdığı konuşuluyor.

Bloger kimliğiyle tanındıktan sonra iş hayatına adım atan Buse Terim, Haziran 2014’te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş ve peş peşe iki kez anne olmuştu. Mutlu aile hayatıyla örnek bir hayat süren Buse Terim, Levent Levazım’da lüks bir sitede oturuyor. Buse Terim’in kızları için 2’şer bakıcı çalıştırdığı ve ayrıca her biri için de özel şoforlü iki otomobilin bulunduğu öğrenildi. TV100’de ekrana gelen “Duymadık Demeyin” programının haberine göre Buse Terim, ev işlerine bakan yardımcılarla beraber evde 6 kişi çalıştırıyor. Çalışanlar Terim ve ailesinin oturduğu evin alt katındaki 1+1 stüdyo dairelerde ikamet ediyor.



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