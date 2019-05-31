Buse Terim'in çocuklarına bakan yardımcı sayısı şok etti!

Bloger kimliğiyle tanındıktan sonra iş hayatına adım atan Buse Terim, Haziran 2014’te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş ve peş peşe iki kez anne olmuştu. Mutlu aile hayatıyla örnek bir hayat süren Buse Terim, Levent Levazım’da lüks bir sitede oturuyor. Buse Terim’in kızları için 2’şer bakıcı çalıştırdığı ve ayrıca her biri için de özel şoforlü iki otomobilin bulunduğu öğrenildi. TV100’de ekrana gelen “Duymadık Demeyin” programının haberine göre Buse Terim, ev işlerine bakan yardımcılarla beraber evde 6 kişi çalıştırıyor. Çalışanlar Terim ve ailesinin oturduğu evin alt katındaki 1+1 stüdyo dairelerde ikamet ediyor.







