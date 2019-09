Buse Terim'den babası Fatih Terim'e: Yaş almasan ve hep geriye gitse yaşın keşke

Fatih Terim, 66 yaşına bastı. Kızı Buse Terim de babasının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı...

"Babam, hayat ışığım, kalbim, canım... İnsanın senin gibi bir babası olması sadece şükür sebebidir... Hayatım boyunca başımı öne eğmedin, tek uğraşın, tek gayen bizlerin hep mutlu olması oldu... Ben seni her gün daha çok sevdim, sana her gün daha çok saygı duydum. Her gün 'sen daha uzun yaşa' diye dua ettim."

"Senin kalbin, merhametin, senin hayatını ailene, bizlere, işine adayışına hep hayran kaldım. Aslında artık doğum günlerin geldiğinde üzülüyorum. 'Yaş almasan ve hep geriye gitse yaşın keşke' diyorum. Evlat olarak hayatımın en güzel günlerini, anne olarak hayatımın en güzel anlarını, torunlarına hep en güzelleri yaşatmak için uğraştığın için teşekkür ederim babam.. Ömrün her yaşında daha çok uzasın, sana olan sevgim her yaşında daha çok artarak katlanacak. İyi ki doğdun babam, seni çok seviyorum..."