Burcu Özberk'in yeni sevgilisi Fenerbahçe oyuncu Ulaş Kıyak

Oyuncu Burcu Özberk'in yeni aşkı spor camiasından. Özberk, iki aydır Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın 37 yaşındaki pasörü Ulaş Kıyak ile görüşmeye başladı.

GİZLİ AŞK BU

Sarı lacivertli sporcu ile 29 yaşındaki oyuncu, henüz çok yeni olduğu için bu birlikteliğin duyulmasını istemiyor. Magazinden kaçan çift, o nedenle popüler mekanlardan uzak durmayı tercih ediyor.