Burcu Özberk'in karantina pozları olay oldu! Takipçileri birbirine girdi

Instagram'da 4 milyon 700 bin takipçisi bulunan Burcu Özberk, önceki gün paylaştığı karantina pozlarıyla olay oldu. Özberk'in takipçileri tam anlamıyla ikiye bölündü.

KAVGA ÇIKTI!

Güzel oyuncunun bu fotoğraflarını kimileri hiç beğenmedi, negatif yorumlar yapıp çirkin olduğunu söylediler. İş hakarete varınca oyuncunun fanları devreye girdi, klavye kahramanları ile aralarında kavga çıktı. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı...