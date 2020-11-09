09 Kasım 2020 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme:
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'lu Afili Aşk dizisinden İspanya atağı!
Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Afili Aşk İspanya'da, "Trampa De Amor" ismiyle bugün 15:30'da yayınlanacak.
Pek çok Türk dizisinin yayıncısı olan Divinity, kısa süre önce Her Yerde Sen'in yayınının sonuna geldi. No: 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinin yayınını ise devam ettiriyor. Ayrıca İspanya'da oldukça popüler olan Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı Dolunay dizisini Pazartesi günü 19:15'ten itibaren bir kez daha yayınlamaya başlayacak.