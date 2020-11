Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'lu Afili Aşk dizisinden İspanya atağı!

Pek çok Türk dizisinin yayıncısı olan Divinity, kısa süre önce Her Yerde Sen'in yayınının sonuna geldi. No: 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinin yayınını ise devam ettiriyor. Ayrıca İspanya'da oldukça popüler olan Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı Dolunay dizisini Pazartesi günü 19:15'ten itibaren bir kez daha yayınlamaya başlayacak.