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  • Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'lu Afili Aşk dizisinden İspanya atağı!
09 Kasım 2020 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme:

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'lu Afili Aşk dizisinden İspanya atağı!

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'lu Afili Aşk dizisinden İspanya atağı!

Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Afili Aşk İspanya'da, "Trampa De Amor" ismiyle bugün 15:30'da yayınlanacak.

Pek çok Türk dizisinin yayıncısı olan Divinity, kısa süre önce Her Yerde Sen'in yayınının sonuna geldi. No: 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinin yayınını ise devam ettiriyor. Ayrıca İspanya'da oldukça popüler olan Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı Dolunay dizisini Pazartesi günü 19:15'ten itibaren bir kez daha yayınlamaya başlayacak.

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