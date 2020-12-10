Burcu Özberk-Murat Kazancıoğlu iddiaları doğru çıktı! Aşıklar ilk kez görüntülendi

Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflere takıldı. Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.

Milliyet'in haberine göre ikili, 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi. Muhabirleri fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

30 yaşındaki güzel ile sevgilisi, sorulara ise cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih ettiler.