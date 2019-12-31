Burcu Özberk kimdir? Çok Güzel Hareketler konuğu Burcu Özberk nereli, kaç yaşında?

Çok Güzel Hareketler konuğu Burcu Özberk dikkat çekmeyi başardı. Burcu Özberk kimdir? sorusunu aratan binlerce vatandaş güzel oyuncunun hayatını merak ediyor. Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile başrolleri paylaşan Özberk oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini kazanmayı başarmış, sosyal medyada adından sıkça söz ettirmişti. Peki, Çok Güzel Hareketler konuğu Burcu Özberk nereli, kaç yaşında? İşte sevilen oyuncunun hayatı…

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Afili Aşk’ın sevilen oyuncusu Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir’de doğdu. Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Burcu Özberk’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)

2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)

2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)

2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)