Burcu Özberk Afili Aşk'taki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor mu? Açıkladı!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, aşk iddialarıyla bugün magazinin gündemine oturdu. Rol arkadaşı Serkay Tütüncü'yle bir ilişkisi olduğu öne sürülen Özberk, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte iddialara yanıt verdi.

'ÇOK İYİ ARKADAŞIM'

Burcu Özberk, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Serkay çok yakın arkadaşım. Sette benim herkes ile aram iyi. Bence bizim işin tutmasının ve insanlara iyi gelmesinin, izlemelerinin en büyük sebeplerinden bizim aramızdaki enerjinin ekrana yansıması… Çağlar da Serkay da Uğur da çok iyi arkadaşım. Serkay ile öyle bir yakıştırdılar çünkü biz çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik bir çocuk. Öyle bir haber yapmışlar. Üstünde bile durmadık. Sormanız iyi oldu, öyle bir şey yok."