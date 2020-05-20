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  3. Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a: Ruh eşim, iyi ki doğdun!

Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a: Ruh eşim, iyi ki doğdun!

Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a: Ruh eşim, iyi ki doğdun!

Burcu Kıratlı, boşandıktan sonra tekrar aşk yaşamaya başladığı Sinan Akçıl'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Çiftin romantik mesajlaşması Instagram'a damga vurdu.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2019 yılında dünyaevine girmişti. 6 Eylül'de tek celsede boşanan çift, ilişkilerine ikinci bir şans daha verdi. Aralarındaki buzları eriten ikiliden Sinan Akçıl, bugün 38 yaşına bastı.

ROMANTİK KUTLAMA

Kıratlı, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Akçıl ile romantik bir pozunu paylaşan Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Bu yüzden çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim... İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben... Hep seninleyiz."

Sinan Akçıl ise sevgilisinin paylaşımına şu yorumu yaptı: Sen benim doğum günüm, doğum 'dünüm' ve doğum 'yarınım...' Hep beraber...


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