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  3. Burcu Kıratlı'dan boşanma sonrası ilk görüntü! Keyifsiz halleri dikkat çekti

Burcu Kıratlı'dan boşanma sonrası ilk görüntü! Keyifsiz halleri dikkat çekti

Burcu Kıratlı'dan boşanma sonrası ilk görüntü! Keyifsiz halleri dikkat çekti

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan 6 Eylül'de tek celsede boşanan Burcu Kıratlı, ayrılık sonrası ilk kez dışarı çıktı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Haşmet'i Turgut Tunçalp'in düğününe katılan güzel oyuncunun keyifsiz halleri dikkat çekti. Gece boyuncu herkes eğlenirken Kıratlı'nın ağlamaklı yüz ifadesi arkadaşlarını üzdü. 

WAFFLE KEYFİ

Aynı dakikalarda Sinan Akçıl da Bebek'te waffle keyfi yaptı. Tatlı yemeye geldiğini söyleyen Akçıl, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

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