Burcu Kıratlı: Yurt dışında denedik olmadı

Sosyal medya üzerinden Sinan Akçıl’ın kendisi için yaptığı "Bu kızı kaçırmayın" açıklaması hatırlatılınca Burcu Kıratlı, "Yanlış anlaşıldı, bana iş gelmiyormuş gibi. Sadece jest yapmak istemişti Sinan" dedi.

'YURT DIŞINDA DENEDİK OLMADI'

Dizi teklifleri olduğunu belirten oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturacağı Akçıl’la nikahın nerede olacağı sorusuna da, "Yurt dışında denedik olmadı. Türkiye'de olur" cevabını verdi.