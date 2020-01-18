Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,889
  • 6,5329
  • 294.459
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Kıratlı: Yurt dışında denedik olmadı

Burcu Kıratlı: Yurt dışında denedik olmadı

Burcu Kıratlı: Yurt dışında denedik olmadı

Sinan Akçıl'la evlendikten kısa bir süre sonra boşanarak gündemden düşmeyen oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Sosyal medya üzerinden Sinan Akçıl’ın kendisi için yaptığı "Bu kızı kaçırmayın" açıklaması hatırlatılınca Burcu Kıratlı, "Yanlış anlaşıldı, bana iş gelmiyormuş gibi. Sadece jest yapmak istemişti Sinan" dedi.

'YURT DIŞINDA DENEDİK OLMADI'

Dizi teklifleri olduğunu belirten oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturacağı Akçıl’la nikahın nerede olacağı sorusuna da, "Yurt dışında denedik olmadı. Türkiye'de olur" cevabını verdi.


O sahne sosyal medyaya damga vurdu!
Babil dizisi sosyal medyayı salladı! Bergüzar Korel sessiz kalamadı
'Karan'ı paylaşmaya acelem yok'
MasterChef Güzide kararını verdi!
Gizem Karaca 'Şampiyon'un kadrosuna katıldı
<p>Yoğun kış şartlarının yaşandığı Erzurum´da karla kaplı arazide yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşi

Aç Kalan Kurtlar Köpeği Böyle Parçaladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!