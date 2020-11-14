Burcu Kıratlı yeni proje için Özel Harekat'ta derse başladı

Burcu Kıratlı ve Tuğba Melis Türk gibi 7 kadının başrol oynadığı film için Kıratlı, silah eğitimi için özel bir hocayla çalıştı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’dan gerçekleşen derslerden anlar paylaşan oyuncu, ‘’Özel harekatta zorlu eğitim’’ yazdı.