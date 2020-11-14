14 Kasım 2020 Cumartesi 23:32 | Son Güncelleme:
Burcu Kıratlı yeni proje için Özel Harekat'ta derse başladı
15 Temmuz gecesinde Özel Harekat kadın polislerin başından geçen gerçek hikayeleri anlatan ‘7 Melek' filmi, geçtiğimiz hafta sete çıkarken oyuncularda eğitimlerine başladı.
Burcu Kıratlı ve Tuğba Melis Türk gibi 7 kadının başrol oynadığı film için Kıratlı, silah eğitimi için özel bir hocayla çalıştı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’dan gerçekleşen derslerden anlar paylaşan oyuncu, ‘’Özel harekatta zorlu eğitim’’ yazdı.