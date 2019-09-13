Burcu Kıratlı Sinan Akçıl ile neden boşandığını açıkladı

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda’ya giderek dünya evine girmişti. Evliliklerinde sürekli kriz yaşadıkları iddia edilen ikili geçen günlerde de sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmıştı.

KRİZİ ATLATAMADILAR

Kıskançlık sebebiyle daha önce de ayrılık kararı alan çifti aileleri barıştırmıştı. Ancak geçen günlerde bir düğünde sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Sinan Akçıl’ın eski sevgililerinden bahsedince Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti. İkilinin arasındaki gerginliği daha da tırmandıran bu olayın ardından çift boşanma kararı aldı ve 5 Eylül'de de boşandı.

'KAYBETTİĞİN KADINA DÖN BİR BAK'

Burcu Kıratlı boşanmanın ardından kendini resime verdi. Dün de resim yapılırken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı. Burcu Kıratlı'nın bu hamlesi sosyal medyada 'Kaybettiğin kadına dön bir bak pozu vermiş' olarak yorumlandı. Bunun üzerine Burcu Kıratlı Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına özel bir açıklamada bulundu.

'SİNAN'I HALA SEVİYORUM'

Burcu Kıratlı videosu için "Ben resme yeni başlamadım ki, yıllardır yapıyorum. Tasarım mezunuyum. Bir sürü tablom da var. O an aslan resmi çiziyordum, çünkü burcum aslan. Mutfağımda duvarıma asacağım. Bunalımda ya da sıkıntı da değilim. Sinan'ı hala seviyorum, çünkü çok değerli." dedi.

'KISKANÇLIK DEĞİL İNATLAŞMA YÜZÜNDEN AYRILDIK'

Sinan Akçıl ile boşanması hakkında da konuşan Burcu Kıratlı, "Biz esas olarak kıskançlık değil bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama böyle. İnatlaştık. Başka hiçbir sebebi yok bu ayrılığın" dedi.