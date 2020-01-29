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  3. Burcu Kıratlı da dolandırıcı kurbanı oldu! Yarım milyon kaptırdı

Burcu Kıratlı da dolandırıcı kurbanı oldu! Yarım milyon kaptırdı

Burcu Kıratlı da dolandırıcı kurbanı oldu! Yarım milyon kaptırdı

Kısa süre önce eski eşi Sinan Akçıl'la yeniden barışan oyuncu Burcu Kıratlı, Ponzi Zinciri adlı sistem ile dolandıran Mine Özkan’ın kurbanlarından biri oldu. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran Kıratlı, savcılığa başvurdu.

İSMİ MİNE ÖZKAN

Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.

KURBAN ARTIYOR

Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.


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