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  3. Burcu Kara'nın maske tepkisi: Bunun adı cahillik!
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:46 | Son Güncelleme:

Burcu Kara'nın maske tepkisi: Bunun adı cahillik!

Burcu Kara'nın maske tepkisi: Bunun adı cahillik!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, koronavirüs tehlikesi geçmemesine rağmen dışarıda maske takmadan dolaşanlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, maskeli bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak altına şöyle yazdı: “İki gün kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Maalesef insanların belki yüzde 80’inde maske yoktu. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği nasıl hiçe sayıyorsunuz? Virüs bitti demedi kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir şekilde devam edelim dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!”

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