Burcu Kara'nın acı günü: Unutulmayacak anılar bıraktın bize...

Burcu Kara, anneannesini kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Kara, yeni yıla girerken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak şu satırları yazdı:

"Canım ananem. Böyle girmiştik bu yıla halbuki. Beraber ve sarılarak. Ne mutlu bana ki bu kışı bizimle ve bizim evimizde geçirdin. Unutulmayacak anılar bıraktın bize. Ama gitmek istedin ısrarla. Haklıydın. Ben olsam, ben de dedemin yanına gitmek isterdim. Bana her cümlesinde ‘karıcım” diyen o melek adamın yanına. Güle güle ananecim. Seni çok seviyoruz. Orada buluşmak üzere. Dedeme selam söyle…"