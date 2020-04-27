Burcu Kara ile Merve Özbey sahte hesapları deşifre ettiler: Sakın kanmayın!

Sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplar kimi zaman ünlüleri kızdırıyor kimi zaman da başını ağrıtıyor. Bunun son örneği de Burcu Kara ile Merve Özbey’in başına geldi. Burcu Kara kendi fotoğraflarını kullanarak kozmetik ürünleri tanıtan kişilere karşı harekete geçti.

MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ



Kara, kendi Youtube videolarından konuşmalarını keserek bir reklam videosu haline getiren şahıslara dava açacağını söyledi. Oyuncu, hayranlarının da bu tarz pazarlama yapanları şikayet etmelerini istedi. Merve Özbey de Facebook’ta adına açılan sahte hesabı deşifre ederek “Facebook profili bize ait değildir. Fotoğraflarımızı kullanıp insanlardan yardım toplamaya çalışan bu hesaba itibar etmeyiniz” dedi.