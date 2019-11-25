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  3. Burcu Kara gözyaşlarına boğuldu: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır

Burcu Kara gözyaşlarına boğuldu: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır

Burcu Kara gözyaşlarına boğuldu: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır

Kariyerine YouTuber olarak devam eden oyuncu Burcu Kara, Ali’yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

Burcu Kara, 2 yıl önce yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturup oğlu Ali’yi dünyaya getirmişti. Youtuber olan oyuncu, kanalında ‘Ali’yi Büyütürken Yaptığım Hatalar’ adıyla bir video paylaştı.

Sezen Aksu’nun “Annelik ömür boyu vicdan azabıdır” sözünü paylaşan Burcu Kara “Oğlumla ilgili kendimi sorgulamadığım tek bir an yok” derken gözyaşlarını tutamadı. “Mükemmel anne nedir?”, “Gerçekten mükemmel bir anne var mıdır?” soruları da rekor sayıda yorum aldı.


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