Burcu Kara, Gökçe Özyol, Akasya Asiltürkmen ve Ahu Yağtu yeniden bir araya geldi! 'Tiyatroyu yaşatacağız'

30 Ekim’de sezonun ilk oyununu sahneleyecek olan ekip, provalara başladı. Zor dönemlerden geçtiklerini söyleyen oyuncular, “Özellikle sanat dünyası pandemiden çok fazla etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Ama biz seyircilerimizin desteğiyle tiyatroyu yaşatacağız. Seyircilerimizi salonlara bekliyoruz” dedi.

‘Karanlık Komedi’ oyununda Burcu Kara, Gökçe Özyol, Akasya Asiltürkmen ve Ahu Yağtu oynuyor.