07 Ekim 2020 Çarşamba 22:04 | Son Güncelleme:
Burcu Kara, Gökçe Özyol, Akasya Asiltürkmen ve Ahu Yağtu yeniden bir araya geldi! 'Tiyatroyu yaşatacağız'
Geçen sezon sahnelenmeye başlayan, pandemi nedeniyle gösterilerine ara veren ‘Karanlık Komedi'nin oyuncuları yeniden bir araya geldi.
30 Ekim’de sezonun ilk oyununu sahneleyecek olan ekip, provalara başladı. Zor dönemlerden geçtiklerini söyleyen oyuncular, “Özellikle sanat dünyası pandemiden çok fazla etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Ama biz seyircilerimizin desteğiyle tiyatroyu yaşatacağız. Seyircilerimizi salonlara bekliyoruz” dedi.
‘Karanlık Komedi’ oyununda Burcu Kara, Gökçe Özyol, Akasya Asiltürkmen ve Ahu Yağtu oynuyor.