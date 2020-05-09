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  3. Burcu Kara: Bu gevşeme süreci uzatacak

Burcu Kara: Bu gevşeme süreci uzatacak

Burcu Kara: Bu gevşeme süreci uzatacak

Oyuncu Burcu Kara, 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

Sanal âlemda tedirginliğini dile getiren Kara, “Sayın Bakanım, size ve çabanıza saygım sonsuz. Bir an evvel iyi haberler verip umut olmak isteğinize de. Ama iyimser tablolar gördükleri an bu insanların kendini dışarı atmasına engel olamazsınız. Maalesef bu gevşeme temizlenme sürecimizi daha da uzatacak” dedi.

Burcu Kara, 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılacak olması nedeniyle duyduğu tedirginliği sosyal medyadan dile getirdi.


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