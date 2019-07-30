Burcu Güneş: Kraliçe'ler sektörü bitirdi

Pop müziğin bir düşüş yaşadığını ifade eden Güneş, ‘Kraliçeyiz’ diyerek yıllardır birbirleriyle atışma halinde olan Demet Akalın ve Hande Yener göndermede bulundu. Ünlü isim, "'Biz kraliçeyiz’ diyen insanların aslında gerçekten bu işi çok fazla basite indirgediğini, yozlaştırdığını düşünüyorum" ifadelerine kullandı. Güneş, hiçbir zaman magazinsel bir figür olmadığını dile getirdi.