Burcu Esmersoy'un takipçisine verdiği yanıt kafa karıştırdı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Burcu Esmer bugün kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Ünlü sunucu 'Saçlarının ön tarafı hep beyaz heralde boya tutmamış' yorumuna 'Ya da bilerek boyatmıyorumdur de mi?' yanıtını verdi. Burcu Esmersoy'un bu cevabı hamile olduğu için mi saçını boyatmıyor? sorusunu akıllara getirdi. Burcu Esmersoy, geçtiğimiz hafta katıldığı bir davette kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Peşinen siz sormadan ben söyleyeyim; hamile değilim'' demişti.





"ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ"

Eşi Berk Suyabatmaz ile evlendikten sonra gelen bebek sorularına cevap veren Esmersoy, "Çocuk düşünüyoruz. Ancak gerçekten kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Dolayısıyla biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, bilmiyorum. Çocuk yapmaya karar verirsek inanın herkesin haberi olacak. Çocuk yapılır ancak onun her anında yanında olup, büyüdüğünü her an takip etmek isterim. Galiba bu yüzden biraz daha zamanı var." demişti