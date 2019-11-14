Burcu Esmersoy'un ardından bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?

Burcu Esmersoy ve Tamer Karadağlı'nın görüntüsü magazin gündemine damga vurmuştu. Esmersoy, konuyla ilgili açıklama yapmış ve, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum. Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" demişti.

BİR TEPKİ DE TAMER KARADAĞLI'DAN

Burcu Esmersoy'un açıklamalarının ardından Tamer Karadağlı'dan da bir tepki geldi. Karadağlı şöyle konuştu: "Suç işliyorlar. Bir kere ilişki olup olmadığını nereden biliyorlar? İkincisi bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de, yasak olan ne? Sinirlenmiyorum ama haberlerin üslubuna takılabiliyorum. Burcu’yla güldük. Kaldı ki biz eski arkadaşız."