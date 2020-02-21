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  3. Burcu Esmersoy'un ardında kocaman bir acı varmış

Burcu Esmersoy'un ardında kocaman bir acı varmış

Burcu Esmersoy'un ardında kocaman bir acı varmış

Geçtiğimiz günlerde anlattığı aile dramıyla yürekleri burkan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, magazin gündemine oturdu. Konuyu Akşam yazarı Barış Kocaoğlu da köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

AH BE BURCU

Burcu Esmersoy, bu hafta yine gündemde.

Bu kez ne bir aşk ne de televizyon programıyla çok konuşuldu.

Bu kez konuşulan Burcu’nun aile dramı oldu.

Ailesi ve çocukluğu hakkında paylaştıkları hepimizi çok üzdü.

Meğer kendi ayakları üzerinde duran güçlü, mutlu kadın hallerinin ardında kocaman bir acı varmış.

Hep o çocukluktan gelen travmalar bir şekilde unutulmuyor, yaş kaç olursa olsun işte.

Anlatırken sesinin titremesi, ağlaması hep o yüzden.

Özellikle ünlüler dünyasında o kadar çok buna benzer olay ve kişiler var ki.

Kimse bir yere öyle kolay gelmiyor.

Kimseye hayat öyle altın tepsiyle falan da sunulmuyor.

Kaza kaza, ezile ezile öğretiyor hayat, ayakta kalmayı.

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