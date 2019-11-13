Burcu Esmersoy'u kaçıran Demet Akalın sorusu

Program sonrası ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy'a polemik yaşadığı Demet Akalın soruldu. Esmersoy Akalın’ı Instagram’da takipten çıkarmış, ünlü şarkıcı da "Gündem olmak için beni kullanmayın. Çünkü ben cevap verince manşet oluyor. Kendi hayatınıza bakın anam hadi” diye açıklama yapmıştı.

'O BANA DEĞİLDİR'

Muhabirlerin bu olayı hatırlatması üzerine Esmersoy, “Hiçbir olay yok, o bana değildir” yanıtını verdi.