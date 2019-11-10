Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, Instagram ile ilgili bir itirafta bulundu. Instagram’da vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Burcu Esmersoy, bazı kişileri sırf ayıp olmasın diye takip ettiğini belirtti.

Milliyet’te yer alan habere göre, Esmersoy şunları kaydetti: