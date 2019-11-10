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  3. Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum

Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum

Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum

Burcu Esmersoy, Instagram’ı eğlenceli bulduğunu söyledi. Esmersoy, Instagram’da “bazı kişileri sırf ayıp olmasın diye takip ettiğini ve onları sessize aldığı” itirafında bulundu.

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, Instagram ile ilgili bir itirafta bulundu. Instagram’da vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Burcu Esmersoy, bazı kişileri sırf ayıp olmasın diye takip ettiğini belirtti.

Milliyet’te yer alan habere göre, Esmersoy şunları kaydetti:

“Orada vakit geçirmeyi seviyorum. Her sabah uyandığımda, o platforma daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri ise ayıp olmasın diye takip ediyorum ama onları sessize alıyorum.”


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