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  3. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Berk Suyabatmaz ile boşanacağını açıklayan Burcu Esmersoy'un bu kararı almasındaki etken annelik duygusu...

Sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırma kararı alan manken-sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz’ın boşanma nedeni ortaya çıktı. İkilinin yakın çevresindeki konuşulanlara göre Suyabatmaz çiftinin evlilikleri çocuk nedeniyle çatırdadı. Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen güzel sunucu, eşiyle birlikte aldığı kararla anne olmak için tedaviye başladı. Ancak çift, denedikleri yöntemle olumlu sonuç alamadı. Bu olay karşısında üzülen ünlü ikili, fikir ayrılıklarına düştü. Aralarındaki sorunları aşamayan Suyabatmaz çifti, ayrılık kararı aldı. Burcu Esmersoy, en büyük hayalinin anne olmak istediği söyledi.  

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