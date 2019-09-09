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  3. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı" Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından ayrılığın sebebi merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz yıl New York’ta dünyaevine giren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçen hafta anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin ayrılık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu.

'YÜRÜTEMEDİK'

Söylemezsem Olmaz’a açıklama yapan Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'la boşanma sebebini şöyle anlattı: "Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık.Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık."

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