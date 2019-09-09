Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz neden boşandı? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Geçtiğimiz yıl New York’ta dünyaevine giren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçen hafta anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin ayrılık nedeni hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu.

'YÜRÜTEMEDİK'

Söylemezsem Olmaz’a açıklama yapan Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'la boşanma sebebini şöyle anlattı: "Tatsızlıklar başladı mı bitmiyor. Medeni şekilde ayrıldık.Her zaman yanında olurum. Ne aldatma ne de başka bir şey söz konusu değil. Evliliğimizi yürütemediğimiz için ayrıldık."