Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor! İşte boşanmanın detayları...

2018 yılında New York Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikah masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz'dan kötü haber geldi. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenilen ikilinin, 'şiddetli geçimsizlik ve fikir ayrılığı' sebebiyle yollarını ayıracağı ortaya çıktı.

KARARI BURCU ALMIŞ

Ayrıca Esmersoy'un yakın çevresine, "Bu konu hakkında şu anda kimseye bir açıklama yapmayacağım ama evet ilişkimiz artık yürümüyor en kısa zamanda boşanacağız" dediği belirtildi. Öte yandan boşanma kararını Burcu Esmersoy'un aldığı öğrenildi. Habertürk'e de konuşan Esmersoy, çıkan haberlerle ilgili "Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok" dedi.

Öte yandan çift, 2 Eylül’de de anlaşmalı olarak boşanacaklar.