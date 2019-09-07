Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz da boşandı

Neslihan KESKİN

Magazin dünyasında dün iki ayrı boşanma yaşandı. Burcu Esmersoy – Berk Suyabatmaz ve Sinan Akçıl – Burcu Kıratlı çifti, evliliklerine anlaşmalı olarak son verdi. Geçen sene mayıs ayında dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ikilisi, birbirinden herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadan boşandı.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrası ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Açıklama yapan Burcu Esmersoy, “Anlaşmalı olarak boşandık. Birbirimizden karşılıklı hiçbir talebimiz yoktur” dedi. Berk Suyabatmaz da boşanma konusunda açıklama yapmak istemediğini belirtti. Taraflar, adliyeden birbirlerine gülümseyerek ve el sıkışarak ayrıldı.

EVLiLiĞi YÜRÜTEMEDiK

DOKUZ ay önce Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 15 dakikada tek celsede boşandı. Ayrı ayrı adliyeden çıkış yapan ikiliden Sinan Akçıl, "Çok üzücü bir durum ama hayırlısı olsun, yürütemedik." ifadelerini kullandı.