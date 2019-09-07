Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz da boşandı

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz da boşandı

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz da boşandı

Geçen sene dünyaevine giren Burcu Esmersoy- Berk Suyabatmaz çiftiyle Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ikilisi, dün anlaşmalı olarak evliliklerine son verdi. 

 Neslihan KESKİN

Magazin dünyasında dün iki ayrı boşanma yaşandı. Burcu Esmersoy – Berk Suyabatmaz ve Sinan Akçıl – Burcu Kıratlı çifti, evliliklerine anlaşmalı olarak son verdi. Geçen sene mayıs ayında dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ikilisi, birbirinden herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadan boşandı.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrası ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Açıklama yapan Burcu Esmersoy, “Anlaşmalı olarak boşandık. Birbirimizden karşılıklı hiçbir talebimiz yoktur” dedi. Berk Suyabatmaz da boşanma konusunda açıklama yapmak istemediğini belirtti. Taraflar, adliyeden birbirlerine gülümseyerek ve el sıkışarak ayrıldı.

EVLiLiĞi YÜRÜTEMEDiK

DOKUZ ay önce Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 15 dakikada tek celsede boşandı. Ayrı ayrı adliyeden çıkış yapan ikiliden Sinan Akçıl, "Çok üzücü bir durum ama hayırlısı olsun, yürütemedik."  ifadelerini kullandı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kibariye'yi kızdıran 3 milyon TL'lik soru
Bir günde çifte boşanma
Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
<p>İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2 gün süren biber festivali renkli görüntülere s

Ağlayana Kadar Acı Biber Yedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

İznik'te büyük deniz keşfi! 300 milyon yıl öncesine ait