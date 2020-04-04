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  3. Burcu Esmersoy savcılığa koştu!

Burcu Esmersoy savcılığa koştu!

Burcu Esmersoy savcılığa koştu!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy,geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının yer aldığı müstehcen görüntülerin yayınlandığını gördü. Esmersoy, saygınlığını ve kişisel haklarını zedeleyen fotoğraflara erişimin engellenmesini istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırılmış ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

'ERİŞİM ENGELLENSİN'

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet dilekçesinde fotoğrafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlandığını, paylaşımların altına ahlaksız yorumlar yapıldığını belirten Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KİŞİLİK HAKLARIMI ZEDELİYOR'

Esmersoy, "Söz konusu fotoğraflar saygınlığımı ve kişisel haklarımı zedeleyip manevi olarak varlığıma zarar vermektedir. Bu nedenle fotoğraflara erişim engeli verilmelidir" dedi.


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