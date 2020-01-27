Burcu Esmersoy şaşırttı! Eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisini beğendi
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın aşk dolu fotoğraflarını yakından takip ediyor.
Esmersoy, Fransa’da kayak tatilinde olan Suyabatmaz ile Tüzünataç’ın aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan beğeni yağmuruna tuttu. Her fırsatta ikiliye mutluluklar dileyen Esmersoy’un bu davranışı kimi takipçileri tarafından doğal olarak karşılanırken kimileri tarafından ise anlamsız olduğu savunuldu.