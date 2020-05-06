Burcu Esmersoy itiraf etti: İlk başta olayın ciddiyetini anlamadım!

Burcu Esmersoy, dergi için kendi evinde online çekim yaptı ve şunları dile getirdi: "En başlarda olayın ciddiyetini çok iyi anlayamayan gruptanım. Yani daha pandemi ilan edilmeden hemen önce seyahatlerime devam ediyordum. En son fütursuzca Miami’ye, Superbowl finaline gittim. Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladığıma göre, olayı pek anlayamamıştım sanırım. Sonra kızgınlık dönemi başladı.

'Neye kızgınlık?' dersen, 'Yarasa çorbasının kendisine' derim. Yani içen, satan, yapan değil. Olayın kendisine garip bir kızgınlık...

Neyse sonra bir şok dalgası vurdu bana. İtalya’dan acayip rakamlar gelmeye başladı. Orada yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bana; 'Biz dört haftadır karantinadayız' dediklerindeki şaşkınlığımla birlikte, kendime kızma dönemine de giriş yaptım böylece. Kendi karantina dönemimi başlattım.

Şu anda 48’inci gündeyim. Pollyanna tavrımla, mayıs başında işe başlarız sanıyordum. Ancak bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz tabii, onu hesaba katmamışım. Zaten matematiğim de hep kötüydü. (Gülüyor)

Şu anda aklıselim bir insan ve o tatlı pozitif teyze hâlimle 1 Haziran civarı uçağa binerim gibi hissediyorum ama o uçak nereye gider, onu bilmiyorum. Anlayacağın çalışmayı ve seyahat etmeyi çok özledim. En çok da arkadaşlarıma sarılmayı..."