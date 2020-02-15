Burcu Esmersoy için anoreksiya alarmı! İki tedavi yöntemi uygulanacak

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da ‘düğünlerine giderim’ açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu. Oyuncu daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel’in de yaşadığı diğer adı anoreksiya nevroza olan yemek yememe hastalığına yakalandı. Yemek yememe ve az uyku uyuma rahatsızlığı yaşayan Esmersoy’un hızla kilo kaybı yaşadığı öğrenildi. Yakın çevresine göre son dönemde bir hayli zayıfladığı söylenen Esmersoy, konusunda uzman bir doktorun kapısını çaldı. İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.