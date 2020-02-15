Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.233
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Esmersoy için anoreksiya alarmı! İki tedavi yöntemi uygulanacak

Burcu Esmersoy için anoreksiya alarmı! İki tedavi yöntemi uygulanacak

Burcu Esmersoy için anoreksiya alarmı! İki tedavi yöntemi uygulanacak

Eski eşi Berk Suyabatmaz’ın Berrak Tüzünataç’la ilişkisi hakkında konuşmama kararı alan Burcu Esmersoy, yemek yememe hastalığına yakalandı. 

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da ‘düğünlerine giderim’ açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu. Oyuncu daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel’in de yaşadığı diğer adı anoreksiya nevroza olan yemek yememe hastalığına yakalandı. Yemek yememe ve az uyku uyuma rahatsızlığı yaşayan Esmersoy’un hızla kilo kaybı yaşadığı öğrenildi. Yakın çevresine göre son dönemde bir hayli zayıfladığı söylenen Esmersoy, konusunda uzman bir doktorun kapısını çaldı. İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak. 


Özge Özpirinçci'den heyecanlandıran Kuruluş Osman sürprizi
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Hilal'i tutabilene aşk olsun
Aslı Enver Hadise'yi sildi!
Cem'den Kerem'e olay gönderme
<p>İstanbul Bahçelievler´den son dakika haberi geldi. Bahçelievler Basın Sitesi mevkii Narlı sokak i

İstanbul Bahçelievler´de Bina Çöktü!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Göreve hazırlar! İşte Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları...

1200 yıl sonra keşfedilen Heracleion'un sırrı ne?